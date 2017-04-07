Источник: в случае отказа Королькевича женскую сборную возглавит Коновалов

Бывший старший тренер сборной России по биатлонублизок к возвращению в женскую сборную России. Если он откажется от этого поста, то сборную возглавит, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в СБР.«Возвращение Королькевича — это предложение президента СБР Александра Кравцова. Почти все поддержали его инициативу, однако сам Королькевич пока не дал окончательного согласия. Если Владимир Борисович откажется от должности старшего тренера, то команду, скорее всего, доверят Сергею Коновалову», – сообщил источник.С 2013 по 2015 год Королькевич работал в тренерском штабе женской сборной России, в том числе занимая должность старшего тренера. После окончания сезона-2014/15 он подписал годичный контракт с белорусской федерацией биатлона. В конце апреля 2016 года стало известно, что Королькевич покинул пост старшего тренера сборной Беларуси.