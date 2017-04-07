Ростовцев: даже несмотря на дружбу с Коноваловым, скажу, что Королькевич сильнее

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр, экс-тренер женской сборной России по биатлонуоценил возможное возвращение в женскую сборную России. С 2013 по 2015 год Королькевич работал в тренерском штабе женской сборной России, в том числе занимая должность старшего тренера. После окончания сезона-2014/15 он подписал годичный контракт с белорусской федерацией биатлона. В конце апреля 2016 года стало известно, что Королькевич покинул пост старшего тренера сборной Беларуси.«При Королькевиче женская команда показывала очень достойные результаты, лучшие за последние четыре года. Я думаю, что он достаточно авторитетный специалист, которым уже доказал всем свою состоятельность.Поэтому если выбирать между ним и Коноваловым, даже несмотря на мою дружбу с Сергеем, Владимир Борисович сильнее. Хотя они вполне могли бы работать вместе — это был бы сильный тандем», – цитируют Ростовцева «Известия».