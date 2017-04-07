Траньков: мы с Волосожар начали отрабатывать элементы, впереди паровоза не бежим

Двукратный олимпийский чемпион фигурист, выступающий в паре с, рассказал, что пара впервые приступила к тренировкам после рождения дочери.«Неделя тренировок проходит нормально. Я раскатываю новые коньки, а Таня вспоминает навыки, пока нас ничто не расстраивает. Вместе уже стали отрабатывать элементы – поддержки, вращения. Катаемся раз в день, ничего не форсируем, впереди паровоза не бежим, так как готовиться на данный момент особо не к чему», — цитирует Транькова «Р-Спорт».