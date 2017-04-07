Падин: в резервной сборной РФ по биатлону никаких экспериментов не проводится

Тренер мужской сборной России по биатлону Андрей Падин подвёл итоги сезона для представителей резервной команды, отдельно отметив успех Антона Бабикова, который стал чемпионом мира.
«Наши ребята выступали на Кубке IBU, который для молодых спортсменов является возможностью накопить международный соревновательный опыт. Не скрывая своих амбиций, в команде трудился Антон Бабиков и показал в минувшем сезоне высокие результаты, о чём можно мечтать каждому спортсмену и тренеру. Для него это громадный успех. Антон стал чемпионом мира. Поэтому у нас есть движение, уже появились традиции и плоды хорошей работы.
В резервной команде не проводят какие-то эксперименты. Перед нами ставятся такие же высокие задачи, как и перед первой командой. И результаты были. Антон Бабиков теперь уже чемпион мира в эстафете. Юрий Шопин попробовал свои силы на континентальных стартах. Александр Поварницын завоевал золотую медаль в одной из гонок на Кубке IBU в серьёзной конкуренции, потому что среди соперников были призёры чемпионатов мира», — цитирует Падина «Тюменская арена».