ARD заподозрил главу МОК Томаса Баха в причастности к коррупционным схемам

Немецкий телеканал ARD, ссылаясь на данные независимого исследовательского центра Correctiv, заподозрил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в причастности к коррупционным схемам в период с 2005 по 2009 год, сообщает sportschau.de.
В это время Бах оказывал консультативные услуги, за которые получал сотни тысяч евро. Например, подобные услуги для крупной промышленной группы Ferrostaal оценивались в 125 тыс. евро за 20 рабочих дней в году. В 2011 году компания, с которой сотрудничал Бах, была уличена в коррупционных схемах, за что на неё был наложен штраф в размере 140 млн евро. Также Бах за неменьшие суммы консультировал концерн Siemens, который в то время тесно сотрудничал с олимпийским движением. Олимпийские игры—2008 в Пекине принесли концерну доход в 1,1 млрд евро.
Отмечается, что при вступлении в сентябре 2013-го в должность Бах раскрыл свою деятельность комиссии МОК по этике, отказался от всех контрактов и находится в руководимой им организации вне подозрения.