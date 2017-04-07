Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал на 8 лет ходока Емельянова

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал на восемь лет российского легкоатлета, участвовавшего в соревнованиях по спортивной ходьбе, за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба суда.Дисквалификация отсчитывается с 7 апреля 2017 года. Также суд аннулировал все результаты спортсмена с 2 июня 2015 года.Данный допинг-случай стал вторым в карьере 26-летнего ходока. Впервые он был дисквалифицирован в 2010 году. В связи с повторным случаем на него наложена дисквалификация в 8 лет.