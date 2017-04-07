Мстиева завоевала золото ЧЕ по тяжёлой атлетике

Россиянкастала чемпионкой Европы в весовой категории до 90 кг, завоевав золотую медаль на первенстве континента по тяжёлой атлетике в Сплите (Хорватия). По сумме двух упражнений Мстиева подняла 241 кг (109 в рывке + 132 в толчке). Серебро завоевала украинкас результатом 240 кг (110+130). Замкнула тройку призёровиз Армении, набравшая в сумме 230 кг (105+125).Это третье золото российских штангисток на чемпионате Европы в Сплите. Ранее на высшую ступень пьедестала взошли(до 58 кг) и(до 69 кг).1. Диана Мстиева (Россия) – 241 кг (109 кг в рывке + 132 кг в толчке).2. Валентина Кисиль (Украина) – 240 кг (110+130).3. Татев Хакобян (Армения) – 230 кг (105+125).