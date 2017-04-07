Мстиева завоевала золото ЧЕ по тяжёлой атлетике

Россиянка Диана Мстиева стала чемпионкой Европы в весовой категории до 90 кг, завоевав золотую медаль на первенстве континента по тяжёлой атлетике в Сплите (Хорватия). По сумме двух упражнений Мстиева подняла 241 кг (109 в рывке + 132 в толчке). Серебро завоевала украинка Валентина Кисиль с результатом 240 кг (110+130). Замкнула тройку призёров Татев Хакобян из Армении, набравшая в сумме 230 кг (105+125).
Это третье золото российских штангисток на чемпионате Европы в Сплите. Ранее на высшую ступень пьедестала взошли Наталья Хлесткина (до 58 кг) и Анастасия Романова (до 69 кг).
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит, Хорватия
Женщины. До 90 кг
1. Диана Мстиева (Россия) – 241 кг (109 кг в рывке + 132 кг в толчке).
2. Валентина Кисиль (Украина) – 240 кг (110+130).
3. Татев Хакобян (Армения) – 230 кг (105+125).