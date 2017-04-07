Дзюдоист Абдулжалилов выиграл этап Гран-при в Турции

На стартовавшем в Анталье (Турция) этапе Гран-при по дзюдо россиянин Абдула Абдулжалилов победил в весовой категории до 66 кг, поборов поочередно Артура Те из Киргизии, Баруха Смаилова из Израиля, монгола Автансуха Довдона и киргиза Бектюра Рысмамбетова.
Россиянка Сабина Гилязова взяла бронзу в весовой категории до 48 кг.
Дзюдо. Этап Гран-при. Анталья, Турция
Мужчины. До 66 кг
1. Абдула Абдулжалилов (Россия).
2. Бектюр Рысмамбетов (Кыргызстан).
3. Тумурхулег Давадорж (Монголия) и Барух Смаилов (Израиль).
Женщины. До 48 кг
1. Отгонцецег Галбадрах (Казахстан).
2. Шира Ришони (Израиль).
3. Сабина Гилязова (Россия) и Ноа Минскер (Израиль).