Дзюдоист Абдулжалилов выиграл этап Гран-при в Турции

На стартовавшем в Анталье (Турция) этапе Гран-при по дзюдо россиянинпобедил в весовой категории до 66 кг, поборов поочередноиз Киргизии,из Израиля, монголаи киргизаРоссиянкавзяла бронзу в весовой категории до 48 кг.1. Абдула Абдулжалилов (Россия).2. Бектюр Рысмамбетов (Кыргызстан).3. Тумурхулег Давадорж (Монголия) и Барух Смаилов (Израиль).1. Отгонцецег Галбадрах (Казахстан).2. Шира Ришони (Израиль).3. Сабина Гилязова (Россия) и Ноа Минскер (Израиль).