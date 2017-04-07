Великая: проигрывать обидно и тяжело, но в спорте есть победитель и проигравший

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году фехтовальщица Софья Великая завоевала золото в командном первенстве и серебро — в личном, где семикратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка Европы проиграла соотечественнице Яне Егорян одно очко.
«Родители подарили мне фамилию Великая, и теперь я «великая олимпийская чемпионка». Если бы мне было 18-20 лет, я бы, скорее всего, возгордилась, почувствовала себя небожительницей. Но я прошла большой путь, были и победы, и поражения.
В команде у нас полное взаимоуважение и взаимная поддержка, я не могу относиться к ним как к конкуренткам и быть изолированной, а для этого нужна работа над собой, самообладание: в личных соревнованиях мы соперницы, а в командных мы должны делать одно дело. Да, это нелёгкая работа, физический труд, но любая сфера требует труда, это мой осознанный выбор. Конечно, когда я проиграла, да ещё и одно очко, было обидно, тяжело. Но в спорте есть победитель и проигравший. Яна уже показывала себя на международном уровне, мы вместе тренировались, я понимала её сильные стороны, её возможности. Всегда есть элемент случайности, я сама допустила ошибки, потеряла концентрацию, и это привело к поражению. Проплакала сутки, а потом поняла, что всё, надо идти дальше, через четыре дня соревнования и нельзя подвести всех тех людей, которые работали вместе с тобой, лишить своих товарищей по команде шанса на победу. Вся страна будет смотреть. Это спорт. Нужно понимать, что ты проиграл не по жизни, а всего лишь в этой конкретной схватке, сегодня, в этот момент. Завтра будет новый день, можно что-то изменить и сделать лучше. Нет смысла убиваться, я сделала всё, что могла», — рассказала Великая в интервью РБК .