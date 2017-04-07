Задворнов: мужской сборной РФ по кёрлингу нужна «внешняя экспертиза проекта»

Cтарший тренер мужской команды «Адамант 1» (Санкт-Петербург), которая является одним из лидеров российского клубного кёрлинга,прокомментировал выступление мужской сборной России на чемпионате мира.«Чем объяснить неудачу нашей команды на чемпионате? На мой взгляд, команда, как говорят специалисты, «попала в яму» по уровню своей спортивной формы. Жаль, что спад пришёлся именно на чемпионат мира. Кстати, первый тревожный звоночек мы услышали уже на недавней Универсиаде, когда студенческая мужская сборная страны, в составе которой был ряд ведущих игроков национальной команды, даже не вышла в плей-офф студенческого турнира.Любая неудача любой команды – это как пирамида. И истоки неудачи могут лежать не столько на поверхности, сколько на базовых этажах деятельности команды. Сейчас важно определить, на каком уровне этой «пирамиды неуспеха» произошёл сбой.На мой взгляд, в вопросах формирования и подготовки мужской сборной не хватает «внешней экспертизы проекта». Иными словами, мнением ведущих специалистов-практиков страны интересуются только после боя. Здесь нет профессиональной ревности. Но, может быть, какой-либо совет специалистов-практиков, работающих «на местах», может пригодиться при подготовке сборной. Например, в своей профессиональной тренерской деятельности я всегда активно собираю всю аналитику по своим спортсменам и командам – от мнения звёзд до мнения ветеранов и даже юниоров. В ряде случаев это здорово помогает в работе.На мой взгляд, возможно сформировать некую оперативную аналитическую рабочую группу по мужской сборной, куда вошли бы ведущие специалисты страны. Вероятно, это можно сделать в рамках существующего тренерского совета», — приводит слова Задворнова пресс-служба Федерации кёрлинга России.