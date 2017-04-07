Задворнов: мужской сборной РФ по кёрлингу нужна «внешняя экспертиза проекта»

Cтарший тренер мужской команды «Адамант 1» (Санкт-Петербург), которая является одним из лидеров российского клубного кёрлинга, Константин Задворнов прокомментировал выступление мужской сборной России на чемпионате мира.
«Чем объяснить неудачу нашей команды на чемпионате? На мой взгляд, команда, как говорят специалисты, «попала в яму» по уровню своей спортивной формы. Жаль, что спад пришёлся именно на чемпионат мира. Кстати, первый тревожный звоночек мы услышали уже на недавней Универсиаде, когда студенческая мужская сборная страны, в составе которой был ряд ведущих игроков национальной команды, даже не вышла в плей-офф студенческого турнира.
Любая неудача любой команды – это как пирамида. И истоки неудачи могут лежать не столько на поверхности, сколько на базовых этажах деятельности команды. Сейчас важно определить, на каком уровне этой «пирамиды неуспеха» произошёл сбой.
На мой взгляд, в вопросах формирования и подготовки мужской сборной не хватает «внешней экспертизы проекта». Иными словами, мнением ведущих специалистов-практиков страны интересуются только после боя. Здесь нет профессиональной ревности. Но, может быть, какой-либо совет специалистов-практиков, работающих «на местах», может пригодиться при подготовке сборной. Например, в своей профессиональной тренерской деятельности я всегда активно собираю всю аналитику по своим спортсменам и командам – от мнения звёзд до мнения ветеранов и даже юниоров. В ряде случаев это здорово помогает в работе.
На мой взгляд, возможно сформировать некую оперативную аналитическую рабочую группу по мужской сборной, куда вошли бы ведущие специалисты страны. Вероятно, это можно сделать в рамках существующего тренерского совета», — приводит слова Задворнова пресс-служба Федерации кёрлинга России.