Шпажист Гужиев завоевал золото юниорского ЧМ по фехтованию

Россиянинзавоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира, который проходит в Пловдиве (Болгария), в личном первенстве по шпаге среди юниоров.Из всех российских участников только Гужиев вышел в 1/16 финала, где обыграл Станислава Гальпера (Израиль) – 15:11, а затем устранил представителя Франции Аймерика Галли – 15:13. Егор обеспечил себе медаль после крупной победы над поляком Мачеем Билеком – 15:7. Бронзу он оставил венгру Дьердю Шиклоши – 14:13.Финальную встречу с итальянцем Валерио Куомо Гужиев выиграл с минимальным преимуществом 15:14.