Нортуг исполнил песню «Happy Birthday to You» в честь 25-летия Устюгова

Двукратный олимпийский чемпион норвежецперед стартом Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске спел песню «Happy Birthday to You» в честь российского лыжника, которому в субботу, 8 апреля, исполняется 25 лет. К поздравлению также присоединились другие участники соревнований и болельщики.Ранее Нортуг рассказал, что привёз в Ханты-Мансийск подарок для именинника.