Нортуг исполнил песню «Happy Birthday to You» в честь 25-летия Устюгова
8 апреля 2017, суббота. 09:53.
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Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг
перед стартом Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске спел песню «Happy Birthday to You» в честь российского лыжника Сергея Устюгова
, которому в субботу, 8 апреля, исполняется 25 лет. К поздравлению также присоединились другие участники соревнований и болельщики.
Ранее Нортуг рассказал, что привёз в Ханты-Мансийск подарок для именинника.