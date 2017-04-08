«Парадиз» выиграл короткую программу на ЧМ по синхронному фигурному катанию

Российская команда «Парадиз» выиграла короткую программу на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию в Колорадо-Спрингс. Второе и третье места заняли команды из Финляндии Marigold Ice Unity и Rockettes соответственно. Ещё один российский коллектив «Татарстан» располагается на шестой позиции.1. «Парадиз» (Россия) — 72,62.2. Marigold Ice Unity (Финляндия) — 70,88.3. Rockettes (Финляндия) — 69,18…6. «Татарстан» (Россия) — 62,83.