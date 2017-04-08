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«Парадиз» выиграл короткую программу на ЧМ по синхронному фигурному катанию

8 апреля 2017, суббота. 10:32. Другие
Российская команда «Парадиз» выиграла короткую программу на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию в Колорадо-Спрингс. Второе и третье места заняли команды из Финляндии Marigold Ice Unity и Rockettes соответственно. Ещё один российский коллектив «Татарстан» располагается на шестой позиции.

Синхронное фигурное катание. Чемпионат мира. Колорадо-Спрингс, США
Короткая программа

1. «Парадиз» (Россия) — 72,62.
2. Marigold Ice Unity (Финляндия) — 70,88.
3. Rockettes (Финляндия) — 69,18…
6. «Татарстан» (Россия) — 62,83.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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