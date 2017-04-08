Штангистка Каширина в седьмой раз стала чемпионкой Европы

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года четырёхкратная чемпионка мира россиянка Татьяна Каширина в седьмой раз стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике, победив в категории свыше 90 кг на турнире в Сплите (Хорватия). Шесть предыдущих побед ею были одержаны в категории свыше 75 кг, сегодня впервые – свыше 90 кг. В рывке она подняла 137 кг, завоевав малое золото, а в толчке в первой же попытке взяла 168 кг, став недосягаемой для преследовательниц. Но Каширина продолжила соревноваться и в третьей попытке подняла 180 кг, завершив соревнования с общей суммой 317 кг.
Второе место заняла украинка Анастасия Лысенко — 277 (125+152) кг. Третьей стала венгерка Кристина Магат — 234 (104+130) кг.
Для сборной России это золото стало пятым на чемпионате Европы в Сплите.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит (Хорватия), 8 апреля
Женщины. Свыше 90 кг
1. Татьяна Каширина (Россия) – 317 (137+ 180).
2. Анастасия Лысенко (Украина) – 277 (125+152).
3. Кристина Магат (Венгрия) – 234 (104+130).