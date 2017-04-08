Каширина: когда не пустили на ОИ-2016, приходили мысли вообще уйти из спорта

Серебряный призёр ОИ-2012, четырёхкратная чемпионка мира, завоевавшая на чемпионате Европы в Сплите золото в весовой категории свыше 90 кг, которое стало для неё седьмым в карьере, призналась, что после отстранения сборной России по тяжёлой атлетике от участия в Олимпиаде — 2016 хотела завершить карьеру.«Не сказала бы, что победа далась тяжело, но, с другой стороны, выступала здесь после большого перерыва, связанного с пропуском Олимпиады. Когда нас не пустили в Рио, я два месяца вообще не подходила к штанге. Тогда в голову приходили мысли вообще уйти из спорта. Хорошо, что рядом оказались люди, которые помогли мне справиться с ситуацией. Но до сих пор рана на сердце болит после той несправедливости.Я решила, раз мне не дали завоевать в Рио мою золотую медаль, к которой я шла на высоком уровне все четыре предыдущих года, то буду стараться сделать все возможное, чтобы дойти до своей цели в Токио. Получится или нет, не знаю — до Олимпиады больше трёх лет, пока я только начала входить в форму. Завтра улетаю домой, а на послезавтра запланировано две тренировки. Отдыха у меня не будет», — приводит слова Кашириной ТАСС.