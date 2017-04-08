Гандболистки «Ростов-Дона» в первом полуфинале Кубка ЕГФ разгромили «Метцинген»

Гандболистки «Ростов-Дона» с победы начали двухраундовую полуфинальную серию второго по значимости клубного турнира Европы — Кубка ЕГФ. Командав гостях нанесла поражение немецкому «Метцингену» со счётом 29:18. Самой результативной у ростовчанок стала, забившая 6 мячей. По 5 на счету. 4 раза отличиласьОтветная встреча состоится в Ростове-на-Дону 15 апреля.«Метцинген» (Германия) — «Ростов-Дон» (Россия) — 18:29 (9:12).