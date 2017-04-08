Гандболистки «Ростов-Дона» в первом полуфинале Кубка ЕГФ разгромили «Метцинген»

Гандболистки «Ростов-Дона» с победы начали двухраундовую полуфинальную серию второго по значимости клубного турнира Европы — Кубка ЕГФ. Команда Фредерика Бужана в гостях нанесла поражение немецкому «Метцингену» со счётом 29:18. Самой результативной у ростовчанок стала Юлия Манагарова, забившая 6 мячей. По 5 на счету Виктории Борщенко и Александрины Кабрал Барбоса. 4 раза отличилась Владлена Бобровникова.
Ответная встреча состоится в Ростове-на-Дону 15 апреля.
Кубок ЕГФ. Женщины. 1/2 финала. Первый матч
«Метцинген» (Германия) — «Ростов-Дон» (Россия) — 18:29 (9:12).