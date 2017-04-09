«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в 15-й раз стал чемпионом России по водному поло

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из города Кириши победил волгоградский «Спартак» во втором матче финальной серии чемпионата России по водному поло среди женских команд со счётом 15:6 (3:2, 4:2, 3:2, 5:0) и в 15-й раз стал победителем турнира. Первый матч команд завершился победой клуба из Киришей со счётом 14:7 (4:4, 4:1, 4:2, 2:0).«Спартак» во второй раз в истории стал обладателем серебряных наград.Бронзовыми призёрами чемпионата России ранее стал клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста, который победил по сумме двух игр ханты-мансийскую «Югру» (10:11, 13:10).