«Парадиз» победил на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию

Российская команда «Парадиз» победила на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию в Колорадо-Спрингс. Второе место заняла команда из Финляндии Marigold Ice Unity, отставшая от «Парадиза» всего на 0,12 балла. Замкнула тройку призёров канадская Nexxice. Ещё один российский коллектив «Татарстан» расположился на шестой позиции.
Синхронное фигурное катание. Чемпионат мира. Колорадо-Спрингс, США
Итоговое положение
1. «Парадиз» (Россия) — 208,70.
2. Marigold Ice Unity (Финляндия) — 208,58.
3. Nexxice (197,54 (Канада) — 197,54…
6. «Татарстан» (Россия) — 187,33.