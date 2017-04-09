«Парадиз» победил на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию

Российская команда «Парадиз» победила на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию в Колорадо-Спрингс. Второе место заняла команда из Финляндии Marigold Ice Unity, отставшая от «Парадиза» всего на 0,12 балла. Замкнула тройку призёров канадская Nexxice. Ещё один российский коллектив «Татарстан» расположился на шестой позиции.1. «Парадиз» (Россия) — 208,70.2. Marigold Ice Unity (Финляндия) — 208,58.3. Nexxice (197,54 (Канада) — 197,54…6. «Татарстан» (Россия) — 187,33.