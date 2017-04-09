В финале мужского чемпионата мира по кёрлингу сыграют команды Канады и Швеции

Сборная Швеции в полуфинале мужского чемпионата мира по кёрлингу в Эдмонтоне (Канада) оказалась сильнее команды Швейцарии со счётом 6:5. Для выявления победителя соперникам понадобились 10 эндов.За титул сборная Швеции в воскресенье, 9 апреля, поспорит с кёрлингистами из Канады, которые накануне победили шведов со счётом 7:4. В матче за бронзовые награды встретятся сборные Швейцарии и США.Напомним, что сборная России заняла последнее место в круговом турнире чемпионата мира, проиграв все 11 матчей.