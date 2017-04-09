<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Китай
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Ролан Гаррос 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Lifestyle
Fitness
Run
City
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Фэнтези футбол
Билеты на спорт
Фото
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Спортбары
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
16:12
Сборная России по мини-футболу победила Словакию в отборе на ЧЕ-2018
13:15
Сучилов стал чемпионом России по биатлону в марафоне
09:28
«Парадиз» победил на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию
23:55
Гандболистки «Ростов-Дона» в первом полуфинале Кубка ЕГФ разгромили «Метцинген»
22:08
Солдатова выиграла этап КМ по художественной гимнастике в личном многоборье
21:02
Сборная России выиграла общекомандный зачёт на ЧЕ по тяжёлой атлетике
17:19
Штангистка Каширина в седьмой раз стала чемпионкой Европы
16:52
Сборная России разгромила Францию в квалификации ЧЕ по мини-футболу
09:28
«Парадиз» победил на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию
13:15
Сучилов стал чемпионом России по биатлону в марафоне
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Сборная России по мини-футболу победила Словакию в отборе на ЧЕ-2018
9 апреля 2017, воскресенье. 16:12.
Другие
Сборная России во втором туре квалификации чемпионата Европы по мини-футболу в Турции одолела команду Словакии со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил
Робиньо
.
Накануне подопечные
Сергея Скоровича
разгромили французов, а во вторник, 11 апреля, встретятся с турками.
Мини-футбол. Чемпионат Европы — 2018. Квалификация
Группа G. 2-й тур. Турция
Россия — Словакия — 1:0 (0:0)
Голы:
Робиньо, 37 (1:0).
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России - Мини-футбол
Новости. Другие
9 апреля 2017, воскресенье
16:12
Сборная России по мини-футболу победила Словакию в отборе на ЧЕ-2018
16:00
Россияне разделили 11-12-е места на этапе Мировой серии по регби-7 в Гонконге
15:31
Ларьков победил в гонке на 70 км на ЧР по лыжным гонкам
14:48
Сборная России — 5-я в группах на этапе КМ по художественной гимнастике в Пезаро
14:43
Сборная Краснодарского края победила на женском ЧР по кёрлингу в Сочи
13:55
Нортуг посетил русскую баню в Ханты-Мансийске
13:34
Малышева: Федерация скалолазания России ничего спортсменам не оплачивает
13:15
Сучилов стал чемпионом России по биатлону в марафоне
12:43
Кенийские супруги Лонянгата и Рионорипо выиграли Парижский марафон
12:10
Мельникова — пятая в многоборье на этапе КМ по спортивной гимнастике в Лондоне
11:30
Бьорндален: Олимпиада в Пхёнчхане точно станет последней для меня
10:47
Турбаевский и Данилова победили на этапе Кубка Африки по триатлону в Египте
09:44
В финале мужского чемпионата мира по кёрлингу сыграют команды Канады и Швеции
09:28
«Парадиз» победил на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию
8 апреля 2017, суббота
23:55
Гандболистки «Ростов-Дона» в первом полуфинале Кубка ЕГФ разгромили «Метцинген»
22:08
Солдатова выиграла этап КМ по художественной гимнастике в личном многоборье
21:02
Сборная России выиграла общекомандный зачёт на ЧЕ по тяжёлой атлетике
20:56
Штангист Албегов стал четвёртым на чемпионате Европы в Хорватии
19:51
Дзюдоист Семёнов выиграл этап Гран-при в Турции
19:27
Велогонщик Вальверде выиграл «Тур Страны Басков», Чернецкий — 21-й
18:44
Каширина: когда не пустили на ОИ-2016, приходили мысли вообще уйти из спорта
18:26
Ефимова: хотелось бы поехать на этап КМ в Токио и сделать это с видами на ОИ
17:19
Штангистка Каширина в седьмой раз стала чемпионкой Европы
16:55
Ефимова: цель на чемпионат России — отобраться на чемпионат мира
16:52
Сборная России разгромила Францию в квалификации ЧЕ по мини-футболу
16:47
Царёва — чемпионка России по лыжным гонкам на дистанции 50 км
16:21
Ефимова: так активно я ещё ни разу не входила в работу
15:51
Мола и Хьюитт победили на втором этапе Мировой серии по триатлону в Голд-Косте
15:02
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в 15-й раз кряду выиграл женский ЧР по водному поло
14:45
Нортуг: Устюгов убил меня за несколько километров до финиша
14:30
Штангист Мартиросян победил на ЧЕ в весе до 105 кг, Беджанян — 2-й в толчке
13:40
Устюгов: километров за 8 до финиша предпринял рывок и смог оторваться от Нортуга
13:19
Слепцова: очень хочу попасть на Олимпиаду в своём последнем сезоне
12:42
Васильев: мне непонятно, почему в сборной России по биатлону нет Слепова
11:58
Устюгов в день своего 25-летия выиграл Югорский марафон, опередив Нортуга
10:48
Пацев: некоторые считают Завьялову чемпионкой Игр — среди стопроцентных женщин
10:32
«Парадиз» выиграл короткую программу на ЧМ по синхронному фигурному катанию
09:53
Нортуг исполнил песню «Happy Birthday to You» в честь 25-летия Устюгова
09:44
Елфутина: выкупила доску, на которой завоевала бронзу Олимпиады
00:55
Шпажист Гужиев завоевал золото юниорского ЧМ по фехтованию
7 апреля 2017, пятница
23:36
Демченко: выдержать конкуренцию с саночниками из сборной России мне будет сложно
22:59
Штангист Малигов принёс России 4-е золото ЧЕ в Хорватии
22:21
Великая: фехтование — это жизнь в миниатюре, театр, игра на дорожке
21:26
Илюмжинов отменил президентский совет ФИДЕ, намеченный на 10 апреля
21:21
Задворнов: мужской сборной РФ по кёрлингу нужна «внешняя экспертиза проекта»
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Анатолий Хованцев
Николай Лопухов
Дмитрий Губерниев
Валерий Польховский
Леонид Гурьев
Павел Ростовцев
Владимир Королькевич
Виталий Мутко
Александр Тихонов
Магдалена Нойнер
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+