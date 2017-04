Нортуг раскрыл секрет своего подарка Устюгову на день рождения

Двукратный олимпийский чемпион норвежецраскрыл тайну подарка, который он сделал на 25-летиена «Югорском лыжном марафоне». Это оказалась футболка с надписью «Who is the man?!» (в переводе с английского — «Кто здесь мужик?!»).«Подарил Сергею футболку из своего интернет-магазина. У меня есть серия футболок с фразами, произнесёнными мной после важнейших побед. И теперь у Сергея есть футболка с надписью „Who is the man?!“ Ведь Устюгов в этом сезоне и правда доказал, что он настоящий мужик. Думаю, что ему понравился подарок. А вот что касается песни „Happy Birthday to You“, которую исполнял на старте марафона… Честно говоря, был к этому не очень готов. Мне дали микрофон и сказали, что надо спеть. Я и спел. Вроде бы ничего так получилось», – приводит слова Нортуга «Р-Спорт».