Алиев: сборная по мини-футболу планирует сыграть с Бразилией в России

Президент Ассоциации мини-футбола Россииподелился планами сборной России по мини-футболу при подготовке к чемпионату Европы-2018.«Традиционно на декабрь намечены игры в Иране. Сборная Ирана — очень сильный соперник, они завоевали бронзовые медали чемпионата мира. Поскольку сейчас мы на первой строчке в рейтинге УЕФА, то планируем провести два матча в сентябре этого года со сборной Бразилии на территории России. Один будет точно в Москве, а другой, скорее всего, в каком-то интересном российском городе», — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.