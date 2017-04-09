«Художницы» РФ взяли серебро КМ в групповых упражнениях с мячами и скакалками

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль на первом этапе Кубка мира в Пезаро (Италия) в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. Россиянки уступили 0,6 балла итальянкам. Третье место заняли украинские гимнастки.В упражнении с пятью обручами также первенствовали итальянки. В призовую тройку вошли болгарки и китаянки. Россиянки в этой дисциплине не прошли квалификацию.Следующий этап Кубка мира пройдёт 21-23 апреля в Ташкенте.1. Италия – 18,700.2. Болгария – 18,150.3. Китай – 17,900.1. Италия – 18,700.2. Россия – 18,100.3. Украина – 17,700.