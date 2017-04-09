«Художницы» РФ взяли серебро КМ в групповых упражнениях с мячами и скакалками

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль на первом этапе Кубка мира в Пезаро (Италия) в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. Россиянки уступили 0,6 балла итальянкам. Третье место заняли украинские гимнастки.
В упражнении с пятью обручами также первенствовали итальянки. В призовую тройку вошли болгарки и китаянки. Россиянки в этой дисциплине не прошли квалификацию.
Следующий этап Кубка мира пройдёт 21-23 апреля в Ташкенте.
Художественная гимнастика. Кубок мира. Первый этап. Пезаро, Италия
Группы. Пять обручей
1. Италия – 18,700.
2. Болгария – 18,150.
3. Китай – 17,900.
Три мяча + две скакалки
1. Италия – 18,700.
2. Россия – 18,100.
3. Украина – 17,700.