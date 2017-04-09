Дзюдоисты Бисултанов и Дмитриева победили на этапе КМ в Турции

Российские дзюдоистыстали победителями этапа Гран-при в Турции. Бисултанов в финальной схватке в весовой категории до 100 кг победил Максима Ракова из Казахстана. Третье место поделили представитель Азербайджана Эльхан Маммадов и ещё один россиянинДмитриева в весовой категории до 78 кг в финальном поединке была сильнее Ярден Майерсон из Израиля, третье место у спортсменок из Казахстана Зарины Райфовой и Альбины Амангельдиевой.Бронзовым призёром в весовой категории до 90 кг стал российский спортсмен. Третье место в категории свыше 100 кг занял1. Анастасия Дмитриева (Россия).2. Ярден Майерсон (Израиль).3. Альбина Амангельдиева и Зарина Райфова (обе – Казахстан).1. Алтанбагана Гантулга (Монголия).2. Комроншох Устопирион (Таджикистан).3. Александр Куколи (Сербия) и Магомед Магомедов (Россия).1. Адлан Бисултанов (Россия).2. Максим Раков (Казахстан).3. Нияз Ильясов (Россия) и Эльхан Маммадов (Азербайджан).1. Лукаш Крпалек (Чехия).2. Юрий Краковецкий (Кыргызстан).3. Зарко Чулум (Сербия) и Муса Туменов (Россия).