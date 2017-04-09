Дзюдоисты Бисултанов и Дмитриева победили на этапе КМ в Турции

Российские дзюдоисты Адлан Бисултанов и Анастасия Дмитриева стали победителями этапа Гран-при в Турции. Бисултанов в финальной схватке в весовой категории до 100 кг победил Максима Ракова из Казахстана. Третье место поделили представитель Азербайджана Эльхан Маммадов и ещё один россиянин Нияз Ильясов.
Дмитриева в весовой категории до 78 кг в финальном поединке была сильнее Ярден Майерсон из Израиля, третье место у спортсменок из Казахстана Зарины Райфовой и Альбины Амангельдиевой.
Бронзовым призёром в весовой категории до 90 кг стал российский спортсмен Магомед Магомедов. Третье место в категории свыше 100 кг занял Муса Туменов.
Дзюдо. Этап Гран-при. Анталья (Турция), 9 апреля
Женщины. До 78 кг
1. Анастасия Дмитриева (Россия).
2. Ярден Майерсон (Израиль).
3. Альбина Амангельдиева и Зарина Райфова (обе – Казахстан).
Мужчины. До 90 кг
1. Алтанбагана Гантулга (Монголия).
2. Комроншох Устопирион (Таджикистан).
3. Александр Куколи (Сербия) и Магомед Магомедов (Россия).
До 100 кг
1. Адлан Бисултанов (Россия).
2. Максим Раков (Казахстан).
3. Нияз Ильясов (Россия) и Эльхан Маммадов (Азербайджан).
Свыше 100 кг
1. Лукаш Крпалек (Чехия).
2. Юрий Краковецкий (Кыргызстан).
3. Зарко Чулум (Сербия) и Муса Туменов (Россия).