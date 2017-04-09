Серочиньский подаст в суд на МОК из-за дисквалификации за кленбутерол

Спустя неделю после скандала с кленбутеролом, найденным в допинг-пробах ямайских легкоатлетов-спринтеров, может разгореться новый. МОК и ВАДА не стали расследовать положительные допинг-пробы бегунов, объяснив отказ низким уровнем запрещённого препарата в пробах, что может свидетельствовать о том, что кленбутерол попал в организм с отравленным мясом, то есть без умысла.
Однако в 2008 году польский байдарочник Адам Серочиньский пытался доказать то же самое после снятия с финального заезда Олимпиады-2008 на дистанции 1000 м. Но в итоге оказался дисквалифицирован на два года. Причём постановление о дисквалификации поляка было подписано нынешним главой МОК Томасом Бахом, который на тот момент возглавлял дисциплинарный комитет.
«Поведение МОК – это настоящий скандал. Они не рассматривали мой случай так, чтобы это было важно для меня. Мы с моим адвокатом будем бороться за мои права. Хочу доказать, что я полностью чист. И если мы выиграем это дело, если суд встанет на мою сторону, мы обязательно рассмотрим вариант с иском о возмещении ущерба, чтобы получить какую-то материальную компенсацию», — приводит слова Серочиньского sportschau.de.