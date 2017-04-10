Саблистки РФ выиграли ЧМ среди юниоров, рапиристы завоевали бронзу

Женская сборная России победила в командных соревнованиях саблисток на чемпионате мира по фехтованию среди юниоров в Пловдиве (Болгария). На пути к финалу россиянки в составепобедили команды Румынии (45:35), Франции (45:42) и Мексики (45:37). В финале россиянки одолели сборную Италии со счетом 45:30. Бронза досталась саблисткам из Мексики.В командных соревнованиях рапиристов сборная России () завоевала бронзу. Россияне начали с победы над Сербией (45:21), затем одолели Турцию (45:18) и Францию (45:36), но в полуфинале уступили команде США (27:45). В поединке за бронзовые медали российские рапиристы взяли верх над сверстниками из Италии со счетом 45:34. Золото выиграли американцы, в финале одолевшие японцев — 45:44.