Сборная Канады выиграла мужской чемпионат мира по кёрлингу

Мужская сборная Канады стала победителем домашнего чемпионата мира по кёрлингу, который завершился в Эдмонтоне. В финальном матче канадцы обыграли команду Швеции со счётом 4:2.В матче за бронзовые медали сборная Швейцарии переиграла США — 7:5.Канада — Швеция — 4:2 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0).США — Швейцария — 5:7 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:4, 1:0, 0:1, 1:0).Напомним, что сборная России заняла последнее место в круговом турнире чемпионата мира, проиграв все 11 матчей.