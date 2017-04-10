Закарин опустился на 24-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI

Бельгиециз команды BMC Racing сохранил лидерство в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI) после победы в гонке Париж – Рубэ, сообщает официальный сайт UCI. В его активе 2398 очков. Второе место занимает словакиз Bora-Hansgrohe (1245), третье — бельгиециз Quick-Step Floors (1170).Лучший из россиян, велогонщик Katusha-Alpecin(440), опустился на 24-ю строчку.В командном зачёте лидирует бельгийская Quick-Step Floors (5842), на втором месте американская BMC Racing (4614), на третьем — австралийская Orica-Scott (3367).