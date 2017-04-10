Тихонов: услышал шутку о том, что я назначен старшим тренером женской сборной РФ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил кандидатов на пост старшего тренера женской сборной России. На минувшей неделе стало известно, что для утверждения тренерского состава женской сборной решено провести ещё одну рабочую встречу членов правления Союза биатлонистов России.
«Сегодня на одном из радио услышал шутку про то, что меня назначили старшим тренером женской команды. Если учесть, что сегодня с женской сборной непонятная ситуация, могут сказать сейчас всё что угодно. Конечно, я мог бы консультировать команду и контролировать её работу. В этом нет никаких сомнений, но должность старшего тренера должны занимать тренеры-практики, которые работают с национальными командами сейчас и имеют опыт работы с женщинами.
Если говорить о моём мнении о кандидатах, которые уже оглашены в прессе, то Сергей Коновалов мне кажется более предпочтительной кандидатурой, чем Владимир Королькевич. Считаю, что сейчас не стоит тянуть время и держать людей в неведении, а нужно в ближайшее время окончательно определиться с тренерскими кандидатурами. Это можно было сделать ещё на тренерском совете», – написал Тихонов на своём официальном сайте.