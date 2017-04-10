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Gazprom Team Russia стала шестой на этапе серии World Match Racing Tour в Перте

10 апреля 2017, понедельник. 11:21. Другие
Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Gazprom Team Russia дебютировала в серии World Match Racing Tour в Перте (Австралия) полностью российским составом. Соревнования тура проходят в формате «матч-рейс» с использованием современного класса катамаранов М32.

Из 10 стартовавших экипажей российская команда продемонстрировала шестой результат в квалификационном этапе.

Рулевым Gazprom Team Russia является Виктор Серёжкин. Ему на шкотах помогали Алексей Кулаков, Егор Терпигорев и Павел Карачёв. По результатам соревнований Gazprom Team Russia завоевала четыре победы, но была оштрафована на пол-очка за небольшое столкновение в одной из гонок. В итоге россияне не смогли пробиться в основной этап тура.

Победу одержала австралийская команда RPM Racing (Стив Томас).

В августе 2017 года один из этапов серии состоится в Санкт-Петербурге.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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