Gazprom Team Russia стала шестой на этапе серии World Match Racing Tour в Перте

Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Gazprom Team Russia дебютировала в серии World Match Racing Tour в Перте (Австралия) полностью российским составом. Соревнования тура проходят в формате «матч-рейс» с использованием современного класса катамаранов М32.Из 10 стартовавших экипажей российская команда продемонстрировала шестой результат в квалификационном этапе.Рулевым Gazprom Team Russia является. Ему на шкотах помогали. По результатам соревнований Gazprom Team Russia завоевала четыре победы, но была оштрафована на пол-очка за небольшое столкновение в одной из гонок. В итоге россияне не смогли пробиться в основной этап тура.Победу одержала австралийская команда RPM Racing (Стив Томас).В августе 2017 года один из этапов серии состоится в Санкт-Петербурге.