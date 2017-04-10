Илюмжинов решил посетить внеочередное заседание президентского совета FIDE

Глава Международной шахматной федерацииприбыл на заседание внеочередного президентского совета FIDE в Афинах. На совете намечено обсуждение возможной отставки президента федерации. Ранее сам Илюмжинов заявлял, что отменил заседание.«Я считал и считаю проведение внеочередного заседания нецелесообразным, но, посоветовавшись с адвокатами, принял решение посетить его», — приводит слова Илюмжинова ТАСС.В конце марта на официальном сайте FIDE была опубликована новость об отставке Илюмжинова, но позднее глава федерации эту информацию опроверг.