Ефимова выиграла квалификацию на чемпионате России на дистанции 50 м брассом

Трёхкратный призёр Олимпийских игрвыиграла квалификацию на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию в Москве, который является отборочным на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Ефимова продемонстрировала результат 30,42 секунды.На дистанции 50 м баттерфляем лучшим в квалификации стал(23,56), на дистанции 100 м кролем —(55,12), на 100 м на на спине —(54,71), на 200 м брассом —(2.10,70).Также в финал с лучшими результатами вышли: 400 м вольным стилем —(3.52,48), 400 м комплексом —(4.46,69).