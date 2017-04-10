Ефимова выиграла квалификацию на чемпионате России на дистанции 50 м брассом

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова выиграла квалификацию на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию в Москве, который является отборочным на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Ефимова продемонстрировала результат 30,42 секунды.
На дистанции 50 м баттерфляем лучшим в квалификации стал Андрей Жилкин (23,56), на дистанции 100 м кролем — Вероника Попова (55,12), на 100 м на на спине — Андрей Шабасов (54,71), на 200 м брассом — Антон Чупков (2.10,70).
Также в финал с лучшими результатами вышли: 400 м вольным стилем — Александр Красных (3.52,48), 400 м комплексом — Ирина Кривоногова (4.46,69).