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Ефимова выиграла квалификацию на чемпионате России на дистанции 50 м брассом

10 апреля 2017, понедельник. 13:27. Другие
Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова выиграла квалификацию на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию в Москве, который является отборочным на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Ефимова продемонстрировала результат 30,42 секунды.

На дистанции 50 м баттерфляем лучшим в квалификации стал Андрей Жилкин (23,56), на дистанции 100 м кролем — Вероника Попова (55,12), на 100 м на на спине — Андрей Шабасов (54,71), на 200 м брассом — Антон Чупков (2.10,70).

Также в финал с лучшими результатами вышли: 400 м вольным стилем — Александр Красных (3.52,48), 400 м комплексом — Ирина Кривоногова (4.46,69).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Антон Чупков Вероника Попова Юлия Ефимова
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10 апреля 2017, понедельник
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