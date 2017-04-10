Зубова: сезоном недовольна, но удалось завершить его на хорошей ноте

Представительница Архангельской областипрокомментировала свою победу в марафоне на чемпионате России по биатлону в Тюмени.«Погода был хорошей, тепло, лыжи катили здорово. Выходила с настроем доработать сезон этой гонкой. Бежала в своё удовольствие. Трассу подсыпали селитрой. Солнца не было, поэтому покрытие держалось хорошо.В биатлоне без хода всё равно никуда. Больше акцент был, конечно, на стрельбу. Но про скорость не забывала. Ставшая второй Елена Баданина тоже допустила всего два промаха, надо было бороться с ней на дистанции.Если честно, сезоном недовольна. Но завершить его удалось на хорошей ноте, это радует», — цитирует Зубову «Тюменская арена».