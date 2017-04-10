Перевозчиков: может, я излишне патриотичен, но считаю, что Нортуг нам не нужен

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкампрокомментировал высказывание двукратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника, который сказал, что из-за конфликта с руководством Федерации лыжных гонок Норвегии может обратиться в Федерацию лыжных гонок России с просьбой разрешить ему выступать за Россию.«Может, я излишне патриотичен, но считаю, что Нортуг нам не нужен. У нас полно своих талантливых ребят. Придёт время, и они будут побеждать не хуже Нортуга. И ставку надо делать в первую очередь на своих. А вообще вся эта информация про переход Нортуга больше похожа на какую-то шутку. Сложно в это поверить всерьёз», – цитирует Перевозчикова «Спорт-экспресс».