Стал известен состав мужской сборной РФ по спортивной гимнастике на ЧЕ

Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастикеогласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в Клуж-Напоке (Румыния) 19-23 апреля. В заявку вошли«Сегодня у нас завершилась модельная тренировка, которая, можно сказать, явилась последним этапом отбора на чемпионат Европы. В многоборье у нас будут выступать Далалоян и Игнатьев. За медали в упражнениях на отдельных снарядах будут бороться Белявский, Нагорный, Ланкин и Прокопьев. Все они — чемпионы России.Могу сказать, что наши будущие участники чемпионата Европы уже сейчас набрали форму, находятся в хорошем рабочем состоянии и на модельной тренировке показали нормальные результаты. На предстоящий турнир перед ними сейчас не выставляется какая-то конкретная задача. Всё-таки это первый турнир после Олимпиады, и он пройдёт по новым правилам. Нам пока непонятно, на какие базовые оценки нужно выводить ребят, поэтому сейчас сложно говорить, какого результата мы ждём от них.Аблязин, Куксенков и Стретович не выступали на чемпионате России и не получили лицензии на участие в чемпионате Европы. Но нас радует то, что и Аблязин, и Куксенков сейчас уже полноценно тренируются в составе национальной команды и готовятся уже к чемпионату мира. Стретович тоже тренируется, но мы его пока не вызываем к себе на базу. Но его мы держим на контроле и в начале лета собираемся пригласить к себе, а уже на „Озере Круглом“ будем обговаривать планы его подготовки к чемпионату мира и дальнейшее его пребывание в сборной России», — цитирует Алфосова ТАСС.