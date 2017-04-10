МФК «Спартак» в плей-офф Высшей лиги сыграет с «Политехом», «Ямалом» и «Факелом»

Стал известен состав групп раунда плей-офф Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу, который пройдёт в Смоленске 20-25 апреля.Московский «Спартак» в группе А сыграет с «Политехом» (Санкт-Петербург), «Ямалом» (Новый Уренгой) и «Факелом» (Сургут), сообщает официальный сайт красно-белых. «Спартак» 20 апреля встретится с «Политехом», 21-го с «Факелом», 22-го — с «Ямалом».В группе В выступят: «КПРФ-дубль» (Москва), «ЗиК-УрФУ» (Екатеринбург), «Автодор» (Смоленск), «Витязь Газпром Трансгаз» (Уфа).