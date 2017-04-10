Бастиан: мы уважаем Илюмжинова, но сейчас важно уберечь FIDE от санкций США

Президент Немецкой федерации шахмат, вице-президент президент Немецкой федерации шахмат и вице-президент FIDEпрокомментировал решение президентского совета FIDE ограничить полномочия президента федерации. 10 апреля появилась информация, что Илюмжинов останется на посту главы FIDE, но при этом он лишён права принятия важных решений и подписания контрактов.«Все члены президентского совета выражают глубокое уважение господину Илюмжинову и тому, что он сделал для мира шахмат. Но сейчас очень важно уберечь FIDE от санкций со стороны США. Президентский совет не имеет права лишить Илюмжинова поста, поскольку это может сделать только генеральная ассамблея. Тем не менее я думаю, что они приняли единственно возможное решение ограничить власть президента настолько, насколько это возможно», — цитирует Бастиана «Р-Спорт».В ноябре 2015 года Илюмжинов был включён Минфином США в санкционный список.