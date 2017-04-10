Макропулос будет официальным представителем ФИДЕ и получит право подписи

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) сделала официальное заявление по итогам внеочередного заседания президентского совета организации в Афинах. В частности, сообщается, что в связи с решением главы ФИДЕотказаться от финансовых, юридических и деловых полномочий в федерации официальным представителем ФИДЕ будет заместитель президента Международной шахматной федерации«Макропулос может официально представлять ФИДЕ и обладает правом подписи от имени федерации», — говорится в заявлении.Ранее стало известно, что Илюмжинов сохранил пост президента, но при этом был лишён права принятия важных решений в ФИДЕ и подписания контрактов.