Куренцов: русских не поставить на колени, тяжёлая атлетика – наш вид спорта

Прославленный штангист, олимпийский чемпион Мехико-68, автор 26 мировых рекордовпрокомментировал итоги чемпионата Европы—2017 по тяжёлой атлетике, где россияне завоевали 11 медалей, 5 из которых золотые.«Россию не допустили до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, как считаю, в том решении было много несправедливого. Сегодня мы доказали, что русских не поставить на колени. Тяжёлая атлетика – это исконно наш вид спорта. Зарубежные СМИ чересчур много говорят о допинге в России. При этом забывают, что в ту же тяжёлую атлетику анаболики привнесли американцы из своего культуризма. Я и мои товарищи по сборной СССР побеждали исключительно за счёт правильного режима, питания и, само собой, грамотного тренировочного процесса.Молодёжь, которая сейчас вышла на первые роли в сборной России, я уверен, сможет сохранить и приумножить победные традиции, отыграться за пропущенную российскими штангистами Олимпиаду-2016», — приводит слова Куренцова «Подмосковье сегодня».