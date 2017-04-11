Краснов: судейство на ЧЕ по тяжёлой атлетике оказалось достаточно странным

Самая титулованная российская штангисткана чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Сплите завоевала своё 7-е золото континентального первенства. Однако итоговый результат российской спортсменки, который и так на 40 кг превысил сумму ставшей второйиз Украины, мог быть ещё на 3 кг выше. Об особенностях судейства на завершившемся чемпионате Европы рассказал наставник россиянки«В своём третьем подходе в рывке Татьяна зафиксировала штангу в 140 кг. Все три арбитра зажгли белые огни, засчитав вес, однако представитель жюри своим решением отменила эту попытку. На нынешнем чемпионате судейство вообще оказалось достаточно странным. В соревнованиях тяжеловесов-мужчин сидевший по центру рефери нажимал красный свет всем подряд. Потом представители международной федерации что-то ему объяснили, и он начал судить нормально.У меня вообще сложилось впечатление, что некоторые арбитры никакого отношения к тяжёлой атлетике не имели. Сами они никогда штангу не поднимали: почитали правила и сразу же уселись за судейский столик. Ни спортсмены, ни тренеры не могут напрямую обращаться к арбитрам, это запрещено правилами. В свою очередь, представитель жюри ничего нам не пояснила. Эту роль выполняла какая-то дамочка; кто знает, что у неё в голове? По регламенту жюри имеет право отменять решение судей. Но что они там усмотрели, я ума не приложу. На мой взгляд, Таня вырвала штангу совершенно правильно», — приводит слова Краснова «Подмосковье сегодня».