Ягудин и Мишин включены в Зал славы фигурного катания

Олимпийский чемпион по фигурному катаниюи прославленный тренер фигуристовбыли включены в Зал славы фигурного катания, сообщает AP.Ягудин является четырёхкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002), двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратным чемпионом мира среди профессионалов и чемпионом мира среди юниоров. Подопечные Мишина в разные годы выиграли три золотые медали Олимпийских игр и пять титулов чемпионов мира.