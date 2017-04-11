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Ягудин и Мишин включены в Зал славы фигурного катания

11 апреля 2017, вторник. 03:05. Другие
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и прославленный тренер фигуристов Алексей Мишин были включены в Зал славы фигурного катания, сообщает AP.

Ягудин является четырёхкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002), двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратным чемпионом мира среди профессионалов и чемпионом мира среди юниоров. Подопечные Мишина в разные годы выиграли три золотые медали Олимпийских игр и пять титулов чемпионов мира.
Источник: AP Сообщить об ошибке
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Алексей Ягудин
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