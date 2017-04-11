Мишин: трудно найти такого тренера, который бы воспитал столько чемпионов, как я

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал своё включение в Зал славы фигурного катания в Колорадо-Спрингсе. Подопечные Мишина трижды выигрывали золото Олимпийский игр — Алексей Урманов в 1994 году и дважды Евгений Плющенко (2006, 2014).
«Мне очень приятно, что меня включили в Зал славы фигурного катания. Мои ученики выиграли все возможные награды и титулы, которые существуют в фигурном катании. Мне сейчас непросто сказать, какая у меня следующая цель. Трудно найти такого тренера, который бы воспитал столько чемпионов, сколько воспитал я. Поэтому сейчас у меня такая цель – проснуться утром с хорошим самочувствием, поехать на каток потренировать детей, сходить в театр и отдохнуть с друзьями на даче. Если при этом мне на шею прыгнет медаль, то будет очень хорошо.
Как сказал Евгений Плющенко, меня давно уже надо было включить в Зал славы фигурного катания. Меня номинировал один французский журналист. В этом году этому способствовали наш известный журналист Николай Долгополов и знаменитый историк фигурного катания Юрий Якимчук», — рассказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.