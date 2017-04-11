Волков: была бы возможность, предложил бы Фелпсу, Лохте, Хоссу стать россиянами

Член высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания, призёр Олимпийских игрпрокомментировал решение трёхкратного призёра Олимпийских игрвернуться к тренировкам в России. Ранее титулованная спортсменка вела подготовку в США.«Юля показывает высочайшие результаты в последнее время. Её форма – это то, на что могут равняться все спортсменки, которые только-только подходят к уровню мирового плавания. Человек настолько талантлив, а вернувшись на родину, она приобрела многое: теплоту, отношение близких, знакомые, родные стены. На родине живётся психологически комфортнее. Наше счастье, что мы можем наблюдать за выступлением таких грандов.Если бы была такая возможность, я бы приглашал таких спортсменов, как Фелпс, Лохте, Хоссу, в нашу страну, чтобы они становились россиянами и продолжали своё дело уже в нашей воде. Чтобы привлекать людей в спорт», — цитирует Волкова «Р-Спорт».