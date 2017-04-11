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Ф. Климов: Столбова из тех, кто «убивает» соперника. И союзника тоже

11 апреля 2017, вторник. 13:06. Другие
Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в командных соревнованиях российский фигурист Фёдор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбовой, признался, что ему было непросто привыкнуть к характеру партнёрши, и рассказал о возникающих конфликтах.

«Ко всему не мог привыкнуть. Полная противоположность меня. Я – спокойный, она – взрывная. Она из тех, кто «убивает» соперника. И союзника тоже. Всех. А я к соперничеству подхожу уравновешенно. И хорошо, что хотя бы один человек в паре такой. С Ксенией договорились, что нас не должно интересовать, кто как проводит свой досуг, чтобы не использовать это друг против друга.

Как видим, результат есть. Макс Траньков с Таней Волосожар тоже разные: Таня – спокойная, Макс – взрывной. У нас же с Ксенией ещё и интересы жизненные различные, поэтому вне льда мы не так часто вместе появляемся. Куда хожу я, туда Ксения не пойдёт, и наоборот. Мы и выступления ждём в разных углах. Каждый по-своему настраивается. У нас так сложилось, что нам не нужна взаимная поддержка в этом вопросе.

Когда пошли первые результаты, я пришёл к выводу, что с ней я могу достичь чего-то серьёзного, а порознь – большой вопрос.

Перед чемпионатом России зрел между нами небольшой конфликт. Накопилось всё, что можно, ведь за короткий промежуток нам нужно было восстановиться и морально, и физически, вот прямо перед отъездом в Челябинск спустили все эмоции! И нормально выступили», – цитирует Климова «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Ксения Столбова Максим Траньков Татьяна Волосожар Фёдор Климов
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