Шубенков: в моём представлении всё должно было быть по-другому с самого начала

Действующий чемпион мира, рекордсмен России в беге на 110 метров с барьерамиподтвердил, что пока не получил ответ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций на свою заявку о допуске к международным соревнованиям в нейтральном статусе.«Во-первых, я, конечно, по-прежнему жду ответ! Новостей никаких. Конкретных сроков рассмотрения заявок нет, и ответ будет как только, так сразу. Понятно, что я порядком подустал от всего этого. Долго в IAAF перепроверяют наши допинг-пробы с чемпионата мира — 2015 в Пекине, но, надеюсь, что до мая они уж справятся. Хотя, конечно, процесс перепроверок не такой уж и быстрый. Но почему нельзя было рассмотреть заявки частями? Можно же выбрать спортсменов, например, по приоритету. Этого я не понимаю. Конечно, я не знаю ситуацию изнутри и всё выше сказанное лишь мои догадки и предложения на тему того, как все это могло бы быть.Меня вся эта ситуация смущает ещё с ноября 2015 года. Причём непрерывно! Всё, что происходит с нами, это очень странно. Будь я на месте чиновников, я бы действовал иначе. Поэтому в 2016 году я ожидал с их стороны немного других шагов. Но мои ожидания не оправдались. Сейчас я уже немного успокоился и более спокойно воспринимаю любые новости. Просто потому, что не знаю, чего стоит нам ждать дальше. В моём представлении всё должно было быть по-другому с самого начала», — цитирует Шубенкова «Лёгкая атлетика России».