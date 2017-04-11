Николаенко: сборной РФ по бадминтону в финале ЧЕ U19 не хватило эмоций

Тренер юношеской сборной России по бадминтонуоценил результат команды на командном первенстве Европы по бадминтону среди спортсменов до 19 лет в Мюлузе. В финале россияне проиграли французам со счётом 0-3.«Результат, который показала команда, очень хороший, мы заняли первое место в группе, переиграв Финляндию, Венгрию и Турцию. Затем в плей-офф победили Нидерланды и в полуфинале одолели многолетнего европейского лидера – Данию, фаворита турнира. В финале мы встретили команду, которую готовили очень усиленно и целенаправленно на этот чемпионат.Нашим ребятам не хватило в первую очередь эмоций, которые забрали вчерашние тяжёлые матчи, особенно игра с Данией. Но сегодня все выложились по полной, порадовали младшие спортсмены, Карпов и Шаровалова, которые могут и будут выступать на турнире до 17 лет, но на равных боролись с сильнейшими игроками и в этом возрасте. Ну и, конечно, французам помогла мощная поддержка трибун. Но мы довольны выступлением, несмотря на сегодняшнее поражение. Будем настраивать спортсменов на личный турнир, который стартует уже сегодня вечером», — цитирует Николаенко пресс-служба НФБР.