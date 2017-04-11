Карпов: не понимаю, как Карякин не увидел вечный шах в матче с Карлсеном?

12-й чемпион мира по шахматампроанализировал проигрышнорвежцув матче за титул.«Шанс был, конечно, потрясающий. Я вообще считал, что он уже выигрывает матч. Во-первых, Карлсен играл не очень уверенно. В двух партиях, четвёртой и пятой, он имел выигрыш, в одной из них — форсированный. Но не воспользовался этим и, видимо, расстроился. В этот момент Сергей перехватил инициативу. И как не увидел вечный шах в 10-й партии — если честно, не понимаю.Наверное, Карякин просто на какой-то момент потерял концентрацию. Хотя если бы чуть задумался, то, наверное, увидел бы этот вечный шах. Потому что Карлсен ему практически подсказал, что ничейный вариант есть. В какой-то момент Магнус задумался минут на 40, что для него очень долго. И не нашёл ничего лучшего, чем сделать естественный ход. Тут Карякин должен был сообразить — зачем чемпиону думать 40 минут над естественным ходом и сделать его? Значит, что-то есть. А он очень быстро отреагировал», — приводит слова Карпова «Спорт-экспресс».