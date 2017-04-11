Бутов: решение IAAF положительно отразится на карьерах российских легкоатлетов

Генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА)прокомментировал решение IAAF допустить ряд российских спортсменов к участию в международных стартах текущего сезона в нейтральном статусе.«Очень хорошо, что это произошло. Без сомнений, это положительно отразится на карьерах спортсменов. Патриотизм? Мы говорим об участии в однодневных стартах. Они предусмотрены для индивидуальных видов спорта, для каждого спортсмена в отдельности. При этом болельщики прекрасно знают, кто такой Сергей Шубенков, кто такая Мария Кучина. Они спокойно будут болеть за россиян. Возможно, это даже увеличит внимание, которого последнее время не хватает. Что касается чемпионата мира, давайте сначала доживём до него. Да, там спортсмены представляют свою страну. А на коммерческих соревнованиях всё по-другому. Там и гимн не исполняется. Совсем другое назначение», — сказал Бутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.