Абрамович: настроиться на матч со сборной Турции на 100 % было сложно

Игрок сборной России по мини-футболуподвёл итоги отборочного турнира к чемпионату Европы, на котором его команда заслужила путёвку на турнир.«Возможно, сказалось то, что главную задачу мы выполнили позавчера, поэтому настроиться сейчас на 100 процентов было сложно. Но всё же мы представляем сборную, здесь надо всегда стараться и для наших болельщиков, и для своих близких. Мы сразу начали создавать моменты, но опять же это покрытие… Так и не привыкли к его вязкости, мяч совсем на других скоростях передвигается, не так, как у нас в России. Да и турецких ребят не сбрасывайте со счетов, это физически сильная команда, и порой нам тяжело приходилось с ними бороться. Но мы дотерпели, забили гол, потом второй — и стало легче.Наша первостепенная задача была — выйти в финальную стадию чемпионата Европы. Её мы решили в кратчайшие сроки. А второй задачей ставилось сохранить свои ворота сухими — и с ней мы тоже совладали. Возможно, не так много забили. Но и не так мало, если разобраться. Мы много созидали, много имели моментов. Что касается меня, то я достаточно продолжительное время лечился, а о вызове на отборочный турнир мне сказали заранее — чтобы успел подготовиться», — приводит слова Абрамовича официальный сайт АМФР.