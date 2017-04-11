Чупков, Насретдинова и Устинова — победители ЧР по плаванию в Москве

Антон Чупков завоевал золотую медаль в плавании на 200 м брассом на чемпионате России, проходящем в Москве. У женщин Розалия Насретдинова одержала победу на дистанции 100 м вольным стилем, а Дарья Устинова быстрее всех проплыла 200 м на спине.
Плавание. Чемпионат России. Москва
Мужчины. Брасс. 200 м
1. Антон Чупков (Москва) — 2.08,03.
2. Илья Хоменко (Ростовская область) — 2.08,09.
3. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) — 2.09,02.
4. Михаил Доринов (Нижегородская область) — 2.09,08.
5. Рустам Гадиров (Омская область) — 2.09,18.
6. Вячеслав Синькевич (Омская область) — 2.12,24.
Женщины. Вольный стиль. 100 м
1. Розалия Насретдинова (Москва) — 54,96.
2. Виктория Андреева (Пензенская область) — 55,01.
3. Арина Опёнышева (Красноярский край) — 55,02.
4. Мария Каменева (Оренбургская область) — 55,03.
5. Наталья Ловцова (Новосибирская область) — 55,25.
6. Вероника Попова (Санкт-Петербург) — 55,28.
Женщины. Спина. 200 м
1. Дарья Устинова (Свердловская область) — 2.07,23.
2. Полина Егорова (Башкортостан) — 2.10,45.
3. Ирина Приходько (Татарстан) — 2.10,49.
4. Анастасия Авдеева (Владимирская область) — 2.11,74.
5. Кристина Вершинина (ХМАО-Югра) — 2.13,49.
6. Лада Герасимова (Санкт-Петербург) — 2.13,91.