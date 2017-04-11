Чупков, Насретдинова и Устинова — победители ЧР по плаванию в Москве

завоевал золотую медаль в плавании на 200 м брассом на чемпионате России, проходящем в Москве. У женщинодержала победу на дистанции 100 м вольным стилем, абыстрее всех проплыла 200 м на спине.1. Антон Чупков (Москва) — 2.08,03.2. Илья Хоменко (Ростовская область) — 2.08,09.3. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) — 2.09,02.4. Михаил Доринов (Нижегородская область) — 2.09,08.5. Рустам Гадиров (Омская область) — 2.09,18.6. Вячеслав Синькевич (Омская область) — 2.12,24.1. Розалия Насретдинова (Москва) — 54,96.2. Виктория Андреева (Пензенская область) — 55,01.3. Арина Опёнышева (Красноярский край) — 55,02.4. Мария Каменева (Оренбургская область) — 55,03.5. Наталья Ловцова (Новосибирская область) — 55,25.6. Вероника Попова (Санкт-Петербург) — 55,28.1. Дарья Устинова (Свердловская область) — 2.07,23.2. Полина Егорова (Башкортостан) — 2.10,45.3. Ирина Приходько (Татарстан) — 2.10,49.4. Анастасия Авдеева (Владимирская область) — 2.11,74.5. Кристина Вершинина (ХМАО-Югра) — 2.13,49.6. Лада Герасимова (Санкт-Петербург) — 2.13,91.